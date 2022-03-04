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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Ford Escape
2013 Ford Escape
SEL
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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148,257KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 8511032
- Stock #: 2236
- VIN: 1FMCU9H9XDUC38618
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2236
- Mileage 148,257 KM
Vehicle Description
CLEAN CARFAX REPORT
2013 FORD ESCAPE SEL
ENGINE: ECOBOOST 2.0L TURBO I4 240HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, HEATED LEATHER SEATS, POWER DRIVERS SEAT, TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 9 TOTAL SPEAKERS, SYNC INFOTAINMENT, AUXILIARY AUDIO/VIDEO INPUT VIDEO SYSTEM, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, , MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, KEYPAD ENTRY, POLISHED ALLOY WHEELS, PREMIUM LEATHER UPHOLSTERY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S, 4 ONE-TOUCH WINDOWS, ACCESSORY HOOK STORAGE, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL SPEED REAR WIPER, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT VIDEO MONITOR LOCATION, GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MECHANICAL CENTER DIFFERENTIAL, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, RADIO DATA SYSTEM, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, REAR FOLDING ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE,
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Retained Accessory Power
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.51 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Cargo Area Light
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Front fog lights
4-Wheel ABS
Keypad Entry
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Premium leather upholstery
Dual speed rear wiper
Polished Alloy Wheels
Multi-function display
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Capless fuel filler system
Programmable safety key
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SYNC INFOTAINMENT
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
REAR FOLDING ARMRESTS
MECHANICAL CENTER DIFFERENTIAL
17.4 STEERING RATIO
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
AUXILIARY AUDIO/VIDEO INPUT VIDEO SYSTEM
FRONT VIDEO MONITOR LOCATION
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
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