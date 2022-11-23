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2013 Ford Escape

146,052 KM

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2013 Ford Escape

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

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  • Listing ID: 9345973
  • Stock #: 2405
  • VIN: 1FMCU0G92DUB41930

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour "
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2405
  • Mileage 146,052 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCLUDED!!
WINTER AND ALL SEASON TIRES ON RIMS!!! CLEAN CARFAX REPORT!!

2013 FORD ESCAPE SE
Body Type: SUV
Engine: ECOBOOST 2.0L TURBO I4 240HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD

FEATURES:
POWER/ HEATED LEATHER SEATS, CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, TILT/ TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 6 TOTAL SPEAKERS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, KEYPAD ENTRY

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT
CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DUAL SPEED REAR WIPER, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE ,FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, RADIO DATA SYSTEM, REAR FOLDING ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROLL STABILITY CONTROL,
ROOFLINE REAR SPOILER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, SYNC INFOTAINMENT, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, ,WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

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OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Cloth Upholstery
4-Wheel ABS
Keypad Entry
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Dual speed rear wiper
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Capless fuel filler system
Programmable safety key
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SYNC INFOTAINMENT
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
REAR FOLDING ARMRESTS
17.4 STEERING RATIO
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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