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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Hyundai Elantra
2013 Hyundai Elantra
GT BASE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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193,056KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10373331
- Stock #: 2531
- VIN: KMHD35LE1DU128674
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2531
- Mileage 193,056 KM
Vehicle Description
2013 HYUNDAI ELANTRA GT
Body Type: HATCHBACK
Engine: 1.8L I4 148HP
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, HEATED FRONT SEATS, CRUISE CONTROL. TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FOG LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, DRIVER KNEE AIRBAG, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, BLUE LINK INFOTAINMENT, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEATED SIDE MIRRORS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S), URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Power Options
Power Windows
Exterior
Tinted Glass
Daytime Running Lights
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Mechanical
90 amps alternator
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
172 WATTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
14.1 STEERING RATIO
FLAT REAR SEAT FOLDING
BLUE LINK INFOTAINMENT
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DIAMETER 22 MM REAR STABILIZER BAR
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIB
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