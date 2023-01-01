$7,999+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
ad: gallery_header
2013 Hyundai Elantra
GLS
2013 Hyundai Elantra
GLS
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$7,999
+ taxes & licensing
160,600KM
Used
Other / Unsure Condition
ad: gallery_incontent_1
VIN 5NPDH4AE8DH438219
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2565
- Mileage 160,600 KM
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2013 HYUNDAI ELANTRA
Body Type: SEDAN
Engine:1.8L I4 148HP
Transmission:
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO,MP3 PLAYBACK IN-DASH CD 6 TOTAL SPEAKERS, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, CUPHOLDERS, READING LIGHTS, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
BUY IT FOR ONLY - $7,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2013 HYUNDAI ELANTRA
Body Type: SEDAN
Engine:1.8L I4 148HP
Transmission:
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO,MP3 PLAYBACK IN-DASH CD 6 TOTAL SPEAKERS, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, CUPHOLDERS, READING LIGHTS, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
BUY IT FOR ONLY - $7,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
ad: gallery_incontent_2
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Mechanical
90 amps alternator
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
TWO 12V POWER OUTLET(S)
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
14.2 STEERING RATIO
172 WATTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
ad: gallery_incontent_3
More inventory From Smart Wheels Auto Centre
2016 Mazda CX-3 Grand Touring 185,030 KM $15,888 + tax & lic
2013 Hyundai Elantra GLS 160,600 KM $7,999 + tax & lic
2015 MINI Cooper Countryman Cooper S ALL4 116,335 KM $17,888 + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Email Smart Wheels Auto Centre
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
Call Dealer
705-721-XXXX(click to show)
Quick Links
ad: gallery_mrec_1
ad: gallery_mrec_2
ad: gallery_vrec
$7,999
+ taxes & licensing
Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Hyundai Elantra