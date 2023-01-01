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BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!<br><br>2013 HYUNDAI ELANTRA<br>Body Type: SEDAN<br>Engine:1.8L I4 148HP<br>Transmission:<br>Doors:4<br>Drive Type: FWD<br>Breaks:HYDRAULIC<br><br>FEATURES:<br>CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO,MP3 PLAYBACK IN-DASH CD 6 TOTAL SPEAKERS, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE<br><br>Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.<br><br>Installed Equipment:<br>1 ONE-TOUCH WINDOWS4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, CUPHOLDERS, READING LIGHTS, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, <br>SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING<br><br>CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!<br><br>BUY IT FOR ONLY - $7,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2013 Hyundai Elantra

160,600 KM

Details Description Features

$7,999

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2013 Hyundai Elantra

GLS

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2013 Hyundai Elantra

GLS

Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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160,600KM
Used
Other / Unsure Condition
VIN 5NPDH4AE8DH438219

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour "
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2565
  • Mileage 160,600 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2013 HYUNDAI ELANTRA
Body Type: SEDAN
Engine:1.8L I4 148HP
Transmission:
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks:HYDRAULIC

FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO,MP3 PLAYBACK IN-DASH CD 6 TOTAL SPEAKERS, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, CUPHOLDERS, READING LIGHTS, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!

BUY IT FOR ONLY - $7,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system

Power Options

Power Windows

Interior

Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim

Convenience

Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel

Mechanical

90 amps alternator

Additional Features

4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
TWO 12V POWER OUTLET(S)
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
14.2 STEERING RATIO
172 WATTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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