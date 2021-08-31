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2013 HYUNDAI SANTA FE SPORT ENGINE: 2.4L I4 190HP TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC DOORS: 4 DRIVE TYPE: AWD
FEATURES: CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATAS, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER, SUNROOF, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, BLUE LINK INFOTAINMENT, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, HALOGEN HEADLIGHTS, ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, FRONT DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AMBIENT LIGHTING, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, ILLUMINATED POWER WINDOW SWITCHES, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LED REAR CENTER TAILLIGHTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED WOOD CENTER CONSOLE TRIM, SIMULATED WOOD DASH TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Hood buckling creases
Power Windows
Cruise Control
Power Door Locks
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Front air conditioning
Front Reading Lights
Cloth door trim
Ambient Lighting
Air filtration
Front overhead console
Power Steering
AM/FM Radio
Trip Odometer
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Rear Privacy Glass
Halogen Headlights
Clock
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Simulated wood center console trim
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Front assist handle
Woodgrain interior accents
3.64 Axle Ratio
Front cupholders
Braking Assist
Simulated wood dash trim
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Black window trim
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Impact Absorbing Bumpers
Passenger Seat Manual Adjustments
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
Illuminated power window switches
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LED REAR CENTER TAILLIGHTS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
130 AMPS ALTERNATOR
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
172 WATTS
BLUE LINK INFOTAINMENT
15 STEERING RATIO
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
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