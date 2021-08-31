Menu
Account
Sign In
Back

2013 Hyundai Santa Fe

120,387 KM

Details Description Features

$13,888

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$13,888

+ taxes & licensing

Smart Wheels Auto Centre

705-721-1341

Contact Seller
2013 Hyundai Santa Fe

2013 Hyundai Santa Fe

Sport 2.4L

Watch This Vehicle

2013 Hyundai Santa Fe

Sport 2.4L

Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

  1. 7914030
  2. 7914030
  3. 7914030
  4. 7914030
  5. 7914030
  6. 7914030
  7. 7914030
  8. 7914030
  9. 7914030
  10. 7914030
  11. 7914030
  12. 7914030
  13. 7914030
  14. 7914030
  15. 7914030
  16. 7914030
  17. 7914030
  18. 7914030
  19. 7914030
  20. 7914030
Contact Seller

$13,888

+ taxes & licensing

120,387KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7914030
  • Stock #: 2162
  • VIN: 5XYZUDLB5DG017926

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour "
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2162
  • Mileage 120,387 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCLUDED!! FINANCING AVAILABLE!!

2013 HYUNDAI SANTA FE SPORT
ENGINE: 2.4L I4 190HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: AWD

FEATURES:
CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATAS, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER, SUNROOF, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, BLUE LINK INFOTAINMENT, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, HALOGEN HEADLIGHTS, ALLOY WHEELS

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, FRONT DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AMBIENT LIGHTING, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, ILLUMINATED POWER WINDOW SWITCHES, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LED REAR CENTER TAILLIGHTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED WOOD CENTER CONSOLE TRIM, SIMULATED WOOD DASH TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS,

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY
(ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER)
UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!

BUY IT CERTIFIED FOR ONLY $13,888 PLUS HST AND LICENSING. AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

WWW.SWCARSALES.CA TO SEE OTHER INVENTORY

To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Hood buckling creases
Power Windows
Cruise Control
Power Door Locks
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Front air conditioning
Front Reading Lights
Cloth door trim
Ambient Lighting
Air filtration
Front overhead console
Power Steering
AM/FM Radio
Trip Odometer
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Rear Privacy Glass
Halogen Headlights
Clock
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Simulated wood center console trim
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Front assist handle
Woodgrain interior accents
3.64 Axle Ratio
Front cupholders
Braking Assist
Simulated wood dash trim
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Black window trim
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Impact Absorbing Bumpers
Passenger Seat Manual Adjustments
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
Illuminated power window switches
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LED REAR CENTER TAILLIGHTS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
130 AMPS ALTERNATOR
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
172 WATTS
BLUE LINK INFOTAINMENT
15 STEERING RATIO
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Smart Wheels Auto Centre

2008 Jeep Wrangler U...
 172,211 KM
$16,899 + tax & lic
2008 Toyota Tundra "
 184,032 KM
$18,999 + tax & lic
2014 Subaru XV Cross...
 173,533 KM
$12,499 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Smart Wheels Auto Centre

Smart Wheels Auto Centre

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

Call Dealer

705-721-XXXX

(click to show)

705-721-1341

Quick Links
Directions Website Inventory