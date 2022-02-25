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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Nissan Rogue
2013 Nissan Rogue
Special Edition
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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163,898KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 8437296
- Stock #: 2243
- VIN: JN8AS5MV5DW131787
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2243
- Mileage 163,898 KM
Vehicle Description
2013 NISSAN ROGUE SPECIAL EDITION AWD
ENGINE: 2.5L I4 170HP
TRANSMISSION: AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, AMBIENT LIGHTING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME BODY SIDE MOLDINGS, CLOCK, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, PRE-WIRED FOR PHONE PHONE, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER TAILLIGHTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RETAINED ACCESSORY POWER, ROOFLINE REAR SPOILER, SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, SIMULATED ALLOY DOOR TRIM, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Hood buckling creases
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Trip Odometer
rear window defogger
Retained Accessory Power
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Air filtration
Front overhead console
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Variable intermittent front wipers
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Intermittent rear wiper
Adjustable front headrests
4-Wheel ABS
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
PRE-WIRED FOR PHONE PHONE
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER TAILLIGHTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
0.64 REAR BRAKE WIDTH
1.04 FRONT BRAKE WIDTH
110 AMPS ALTERNATOR
FIXED REAR HEADRESTS
CHROME BODY SIDE MOLDINGS
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
5.8 AXLE RATIO
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