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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Subaru Impreza
2013 Subaru Impreza
2.0i Premium
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$9,999
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202,565KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 8562221
- Stock #: 2277
- VIN: JF1GPAC60DH209171
Vehicle Details
- Exterior Colour Purple
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2277
- Mileage 202,565 KM
Vehicle Description
2013 SUBARU, IMPREZA, 2.0I PREMIUM
ENGINE: 2.0L H4 148HP
TRANSMISSION: CVT
DOORS: 4
DRIVE TYPE: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS,POWER LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 6 TOTAL SPEAKERS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO OFF HEADLIGHTS, ALLOY WHEELS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, DRIVER KNEE AIRBAG, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ALUMINUM INTERIOR ACCENTS, BLACK ROOF RACK CROSSBARS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONSOLE COURTESY LIGHTS, DIGITAL ODOMETER, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HARD CARGO COVER, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MECHANICAL CENTER DIFFERENTIAL, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER TAILLIGHTS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Front air conditioning
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.70 Axle Ratio
AM/FM Radio
Alloy Wheels
Cargo Area Light
Intermittent rear wiper
Black window trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Platinum tipped spark plugs
Braking Assist
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Rear struts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER TAILLIGHTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
3.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
CONSOLE COURTESY LIGHTS
MECHANICAL CENTER DIFFERENTIAL
MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
HARD CARGO COVER
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
BLACK ROOF RACK CROSSBARS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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