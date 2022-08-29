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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Subaru WRX
2013 Subaru WRX
Impreza WRX
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$16,999
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132,628KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 9090133
- Stock #: 2358
- VIN: JF1GV7F61DG009118
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2358
- Mileage 132,628 KM
Vehicle Description
2013 SUBARU IMPREZA WRX
Body Type: SEDAN
Engine: 2.5L TURBO H4 265HP
Transmission: 5-SPEED MANUAL
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, HEATED SEATS, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, POWER HEATED MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WIPER REST, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 6 TOTAL SPEAKERS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO OFF HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOOTWELL LIGHTS, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT UNDERGUARD BUMPER DETAIL GROUND EFFECTS/LOWER SPOILERS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, HOOD SCOOP, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, POWER BRAKES, QUAD TIP EXHAUST, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER ARMRESTS, REAR SPOILER, REAR WINDOW DEFOGGER, SECOND ROW REAR VENTS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Leather shift knob trim
Center limited slip differential
3.90 axle ratio
Quad tip exhaust
hood scoop
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Door courtesy lights
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Center locking differential
Multi-function display
Footwell lights
Hill holder control
Heated windshield wiper rests
Rear struts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM
FRONT UNDERGUARD BUMPER DETAIL
MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
110 AMPS ALTERNATOR
INTEGRATED FRONT HEADRESTS
REAR CENTER ARMRESTS
DIAMETER 16 MM REAR STABILIZER BAR
15 STEERING RATIO
DIAMETER 21 MM FRONT STABILIZER BAR
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
GROUND EFFECTS/LOWER SPOILERS
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