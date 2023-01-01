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2013 Volvo XC70
T6
2013 Volvo XC70
T6
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,888
+ taxes & licensing
183,771KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN YV4902BZ6D1155826
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2595
- Mileage 183,771 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFED! WARRANTY INCL! FINANCING!
CLEAN CARFAX REPORT!
2013 VOLVO XC70
Body Type: WAGON
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 3.0L TURBO I6 300HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, POWER HEATED LEATHER SEATS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, RAIN SENSING FRONT WIPERS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST,
CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST,
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EMERGENCY BRAKING PREPARATION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FOOTWELL LIGHTS, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT VIDEO MONITOR LOCATION, HEADLIGHT CLEANERS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, ILLUMINATED CENTER CONSOLE, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER UPHOLSTERY, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS, WITH WASHER REAR WIPER, WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS,
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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2013 VOLVO XC70
Body Type: WAGON
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 3.0L TURBO I6 300HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, POWER HEATED LEATHER SEATS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, RAIN SENSING FRONT WIPERS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST,
CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Electronic Parking Brake
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Woodgrain interior accents
Adjustable rear headrests
Air filtration
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Black roof rails
Trim
Leather upholstery
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.46 Axle Ratio
Convenience
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Comfort
Dual front air conditioning zones
Powertrain
Center limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
Front cupholders
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Headlight cleaners
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Multi-function display
Footwell lights
Emergency braking preparation
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
FLAT REAR SEAT FOLDING
FRONT SKID PLATE(S)
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
16.0 STEERING RATIO
AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS
VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS
FRONT VIDEO MONITOR LOCATION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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