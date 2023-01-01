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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2014 Chevrolet Cruze
2014 Chevrolet Cruze
1LT Auto
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$9,999
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138,202KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9594013
- Stock #: 2419
- VIN: 1G1PC5SB3E7376426
Vehicle Details
- Exterior Colour Tan
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2419
- Mileage 138,202 KM
Vehicle Description
2014 CHEVROLET CRUZE 1LT AUTO
Body Type: SEDAN
Engine: ECOTEC 1.4L TURBO I4 138HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:4
Drive Type: FWD
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, DUAL FRONT KNEE AIRBAGS, PASSENGER SENSING SYSTEM, FRONT AND REAR SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 5 WHEEL SPOKES,
ACCESSORY HOOK STORAGE, ACOUSTIC LAMINATED GLASS, AMBIENT LIGHTING, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS, PAINTED ALUMINUM WHEELS, POWER BRAKES,
POWER STEERING, PREMIUM CLOTH UPHOLSTERY, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROLL STABILITY CONTROL, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPARE TIRE KIT, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL,
TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Power Windows
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Power Steering
3.53 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Daytime Running Lights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers
Clock
Tilt and telescopic steering wheel
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Leather steering wheel trim
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Acoustic laminated glass
Multi-function display
Spare tire kit
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
130 AMPS ALTERNATOR
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
0.5 REAR BRAKE WIDTH
PAINTED ALUMINUM WHEELS
5 WHEEL SPOKES
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