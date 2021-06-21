2014 Dodge Grand Caravan

FEATURES: CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, BACKUP CAMERA, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS,, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DOOR COURTESY LIGHTS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER, DUAL VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
Power Steering
Power Door Locks
AM/FM Radio
Clock
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Steel Wheels
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Front overhead console
Engine immobilizer anti-theft system
3.16 Axle Ratio
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
50 State Emissions
Front stabilizer bar
Full wheel covers
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Braking Assist
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Door courtesy lights
Conversation mirror
3-point front seatbelts
Black window trim
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Auxiliary transmission fluid cooler
Automatic hazard warning lights
1 ONE-TOUCH WINDOWS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
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