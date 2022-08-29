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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2014 Ford Escape
2014 Ford Escape
SE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$13,888
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162,471KM
Used
Good Condition
- Listing ID: 9189400
- Stock #: 2380
- VIN: 1FMCU9G99EUA55942
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2380
- Mileage 162,471 KM
Vehicle Description
2018 FORD ESCAPE SE
Engine: ECOBOOST 12.0L TURBO I4
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
AUTO START/STOP, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, REARVIEW CAMERA SYSTEM, IN DASH REARVIEW MONITOR, HEATED DRIVER SEAT, HEATED PASSENGER SEAT, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, SYNC INFOTAINMENT, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, KEYPAD ENTRY, APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS, PANDORA INTERNET RADIO APP, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, ACOUSTIC LAMINATED GLASS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BLACK ROOF RAILS, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME INTERIOR ACCENTS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COMPASS, CORNERING BRAKE CONTROL, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SKID PLATE(S), HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LED TAILLIGHTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MECHANICAL CENTER DIFFERENTIAL, PAINTED ALUMINUM WHEELS, POWER BRAKES, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RETAINED ACCESSORY POWER, ROLL STABILITY CONTROL, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, VOICE OPERATED PHONE,
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.51 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Cloth Upholstery
4-Wheel ABS
Keypad Entry
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Dual speed rear wiper
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Capless fuel filler system
Programmable safety key
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SYNC INFOTAINMENT
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
REAR FOLDING ARMRESTS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
15.2 STEERING RATIO
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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