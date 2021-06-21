2014 Ford F-150

FEATURES: HEATED LEATHER SEATS, AFTERMARKET BACKUP CAMERA, AFTER MARKET BLUETOOTH, TILT STEERING WHEEL, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, HALOGEN HEADLIGHTS, TRUCK CAP., TRAILER HITCH AND WIRING,
Restraints: DUAL FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment: 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ASHTRAY, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLOCK, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, FRONT CUPHOLDERS, HILL HOLDER CONTROL, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LIGHTER ELEMENT, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, PICKUP BED LIGHT, POWER STEERING, REMOVABLE TAILGATE, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SPARE ONLY WHEEL LOCKS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION,
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Tinted Glass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Halogen Headlights
Power Steering
Tilt Steering Wheel
Front air conditioning
Adjustable front headrests
AM/FM Radio
Clock
Intermittent front wipers
3.55 Axle Ratio
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
ashtray
Removable tailgate
Front cupholders
Roll Stability Control
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Lighter element
3-point front seatbelts
Passenger Seat Manual Adjustments
Front struts
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
Capless fuel filler system
Pickup bed light
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
0.79 REAR BRAKE WIDTH
1.34 FRONT BRAKE WIDTH
SPARE ONLY WHEEL LOCKS
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