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2014 Ford F-150

159,810 KM

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  • Listing ID: 7419065
  • Stock #: 2086
  • VIN: 1FTMF1CM9EKF64262

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour "
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 159,810 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED !! REMAINING FACTORY WARRANTY !! FINANCING AVAILABLE!!

2014 FORD F-150 REGULAR CAB RWD
ENGINE: 3.7L FLEX FUEL V6 302HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 2
DRIVE TYPE: 4X2

FEATURES:
HEATED LEATHER SEATS, AFTERMARKET BACKUP CAMERA, AFTER MARKET BLUETOOTH, TILT STEERING WHEEL, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, HALOGEN HEADLIGHTS, TRUCK CAP., TRAILER HITCH AND WIRING,

Restraints: DUAL FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS

Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ASHTRAY, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLOCK, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, FRONT CUPHOLDERS, HILL HOLDER CONTROL, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LIGHTER ELEMENT, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, PICKUP BED LIGHT, POWER STEERING, REMOVABLE TAILGATE, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SPARE ONLY WHEEL LOCKS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION,

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ALSO WE WILL INCLUDE A FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY
(ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER)
UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!!!

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OMVIC REGISTERED DEALER

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

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Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Tinted Glass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Halogen Headlights
Power Steering
Tilt Steering Wheel
Front air conditioning
Adjustable front headrests
AM/FM Radio
Clock
Intermittent front wipers
3.55 Axle Ratio
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
ashtray
Removable tailgate
Front cupholders
Roll Stability Control
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Lighter element
3-point front seatbelts
Passenger Seat Manual Adjustments
Front struts
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
Capless fuel filler system
Pickup bed light
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
0.79 REAR BRAKE WIDTH
1.34 FRONT BRAKE WIDTH
SPARE ONLY WHEEL LOCKS

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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