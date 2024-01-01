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2014 Jeep Cherokee
North
2014 Jeep Cherokee
North
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,488
+ taxes & licensing
179,581KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 1C4PJMCB3EW214047
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2599
- Mileage 179,581 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2014 JEEP CHEROKEE
Body Type: SUV
Engine: 2.4L I4 180HP
Transmission:9-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: 4X4
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, FRONT SIDE AIRBAGS, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS, AND OCCUPANT SENSOR
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BLACK ROOF RAILS, BODY-COLOR BODY SIDE MOLDINGS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS,
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE,
FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTEGRATED REAR HEADRESTS, INTERMITTENT REAR WIPER,
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROLL STABILITY CONTROL, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, SLIDING REAR SEAT, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $14,488 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2014 JEEP CHEROKEE
Body Type: SUV
Engine: 2.4L I4 180HP
Transmission:9-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: 4X4
Breaks: HYDRAULIC
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HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, FRONT SIDE AIRBAGS, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS, AND OCCUPANT SENSOR
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12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BLACK ROOF RAILS, BODY-COLOR BODY SIDE MOLDINGS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Electronic brakeforce distribution
Dual front knee airbags
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Air filtration
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar
Electronic Parking Brake
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Integrated rear headrests
Leather steering wheel trim
Auxiliary Oil Cooler
speed sensitive volume control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Body-color body side moldings
Multi-function display
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
160 AMPS ALTERNATOR
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SLIDING REAR SEAT
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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