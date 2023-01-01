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2014 Mazda MAZDA3
i Touring
2014 Mazda MAZDA3
i Touring
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$11,450
+ taxes & licensing
149,556KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 3MZBM1V77EM114958
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2590
- Mileage 149,556 KM
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Vehicle Description
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2014 MAZDA3 I TOURING
Body Type: SEDAN
Engine: SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP
Transmission: MANUAL
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, SUNROOF, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEELL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 4 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE,
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR FILTRATION, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST,
DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LIP REAR SPOILER, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS,
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
2014 MAZDA3 I TOURING
Body Type: SEDAN
Engine: SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP
Transmission: MANUAL
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, SUNROOF, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEELL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 4 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE,
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR FILTRATION, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST,
DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LIP REAR SPOILER, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS,
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
LIP REAR SPOILER
MULTI-SPOKE WHEEL SPOKES
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
100 AMPS ALTERNATOR
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4 TOTAL SPEAKERS
14.1 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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