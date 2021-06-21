2014 Mitsubishi Lancer

FEATURES: CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, AUX INPUT, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, AUTO OFF HEADLIGHTS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, DRIVERS SIDE KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4 TOTAL SPEAKERS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, BLACK WINDOW TRIM, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LAMINATED GLASS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, MULTI-FUNCTIONAL INFORMATION CENTER, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR CENTER TAILLIGHTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VINYL DOOR TRIM,
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
Power Steering
Power Door Locks
Tilt Steering Wheel
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
AM/FM Radio
Trip Odometer
Clock
Front Floor Mats
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Steel Wheels
Laminated Glass
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Full wheel covers
digital odometer
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Vinyl door trim
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Black window trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Multi-functional information center
Rear struts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER TAILLIGHTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
AUTO OFF HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
3.1 TURNS LOCK-TO-LOCK
14.9 STEERING RATIO
4 TOTAL SPEAKERS
140 WATTS
DIAMETER 20 MM FRONT STABILIZER BAR
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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