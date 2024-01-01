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BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!<br><br>2014 NISSAN VERSA NOTE<br>Body Type: HATCHBACK<br>Engine: 1.6L I4 109HP 107FT. LBS.<br>Transmission: <br>Doors:4<br>Drive Type: FWD<br>Breaks: HYDRAULIC<br><br>FEATURES:<br>HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, 4 TOTAL SPEAKERS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM<br><br>Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.<br><br>Installed Equipment:<br>12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DOOR POCKETS STORAGE, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FULL WHEEL COVERS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, <br>INTERMITTENT FRONT WIPERS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, <br>MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING<br><br>CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE<br><br>GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING<br><br>BUY IT FOR ONLY - $7,777 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2014 Nissan Versa

178,481 KM

Details Description Features

$7,777

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2014 Nissan Versa

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2014 Nissan Versa

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Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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178,481KM
Used
Other / Unsure Condition
VIN 3N1CE2CP8EL363369

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour "
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2607
  • Mileage 178,481 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2014 NISSAN VERSA NOTE
Body Type: HATCHBACK
Engine: 1.6L I4 109HP 107FT. LBS.
Transmission:
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, 4 TOTAL SPEAKERS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.

Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DOOR POCKETS STORAGE, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FULL WHEEL COVERS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION,
INTERMITTENT FRONT WIPERS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

BUY IT FOR ONLY - $7,777 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags

Interior

Tilt Steering Wheel
rear window defogger
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio

Convenience

Clock

Exterior

Steel Wheels
Intermittent rear wiper
Intermittent front wipers

Additional Features

4-Wheel ABS
Full wheel covers
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
110 AMPS ALTERNATOR
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
4 TOTAL SPEAKERS
16.8 STEERING RATIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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