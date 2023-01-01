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2014 Volkswagen Passat
2.0L TDI SEL Premium
2014 Volkswagen Passat
2.0L TDI SEL Premium
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$13,688
+ taxes & licensing
174,919KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 1VWCN7A39EC046851
Vehicle Details
- Exterior Colour Purple
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Diesel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2578
- Mileage 174,919 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2014 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L TDI SEL PREMIUM
Body Type: SEDAN
Engine: 2.0L DIESEL TURBO I4 140HP
Transmission: 6-SPEED DOUBLE CLUTCH
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
FACTORY REMOTE START, PUSH BUTTON START, REMOTE ENGINE START, HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, POWER SUNROOF, POWER LEATHER HEATED SEATS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR,, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DUEL ZONE AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 DISC IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, 400 WATTS, FENDER PREMIUM SOUND SYSTEM, 30GB HARD DRIVE, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, CORNERING FRONT FOG LIGHTS, LED TAILLIGHTS, FOOTWELL LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ OCCUPANT SENSING DEACTIVATION.
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, COVERED CUPHOLDERS, DIGITAL ODOMETER,
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DVD NAVIGATION SYSTEM,
EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE,
FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT READING LIGHTS,
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER DOOR TRIM, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER UPHOLSTERY, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2014 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L TDI SEL PREMIUM
Body Type: SEDAN
Engine: 2.0L DIESEL TURBO I4 140HP
Transmission: 6-SPEED DOUBLE CLUTCH
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
FACTORY REMOTE START, PUSH BUTTON START, REMOTE ENGINE START, HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, POWER SUNROOF, POWER LEATHER HEATED SEATS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR,, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DUEL ZONE AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 DISC IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, 400 WATTS, FENDER PREMIUM SOUND SYSTEM, 30GB HARD DRIVE, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, CORNERING FRONT FOG LIGHTS, LED TAILLIGHTS, FOOTWELL LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ OCCUPANT SENSING DEACTIVATION.
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, COVERED CUPHOLDERS, DIGITAL ODOMETER,
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FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT READING LIGHTS,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Leather door trim
3-point front seatbelts
Multi-function display
Front struts
Footwell lights
Automatic hazard warning lights
3.04 Axle Ratio
DVD navigation system
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
6 DISC IN-DASH CD
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
1 SUBWOOFER
8 TOTAL SPEAKERS
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
30GB HARD DRIVE
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
16.4 STEERING RATIO
COVERED CUPHOLDERS
METALLIC DASH TRIM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
BODY-COLOR WITH CHROME ACCENTS BODY SIDE MOLDINGS
400 WATTS
FENDER PREMIUM BRAND
CORNERING FRONT FOG LIGHTS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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