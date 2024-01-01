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2015 Audi A4
2.0T quattro Technik
2015 Audi A4
2.0T quattro Technik
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,888
+ taxes & licensing
157,705KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN WAUKFCFL9FN005250
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2603
- Mileage 157,705 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2015 AUDI A4 2.0T QUATTRO TECHNIK
Engine: 2.0L DOHC 4-Cylinder TFSI
Transmission: AUTOMATIC
Body Type:SEDAN
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, POWER SUNROOF, HEATED/ POWER LEATHER SEATS, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS,POWER/ HEATED MIRRORS, SPEED SENSITIVE RAIN DETECTING VARIBLE INTERMITTENT WIPERS WITH HEATED WASHER JETS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUTO LEVELING PROJECTOR BEAM HIGH/LOW INTENSITY BEAM, DAYRIE RUNNING LIGHTS, FRONT AND REAR FOG LIGHTS, ANTI THEFT ALARM, AND SO MUCH MORE !!!
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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Engine: 2.0L DOHC 4-Cylinder TFSI
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Doors: 4
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Vehicle Features
Additional Features
"
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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