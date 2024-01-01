Menu
Account
Sign In
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!<br><br>2015 AUDI A4 2.0T QUATTRO TECHNIK<br>Engine: 2.0L DOHC 4-Cylinder TFSI<br>Transmission: AUTOMATIC<br>Body Type:SEDAN<br>Doors: 4<br>Drive Type: AWD<br><br>FEATURES:<br>HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, POWER SUNROOF, HEATED/ POWER LEATHER SEATS, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS,POWER/ HEATED MIRRORS, SPEED SENSITIVE RAIN DETECTING VARIBLE INTERMITTENT WIPERS WITH HEATED WASHER JETS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUTO LEVELING PROJECTOR BEAM HIGH/LOW INTENSITY BEAM, DAYRIE RUNNING LIGHTS, FRONT AND REAR FOG LIGHTS, ANTI THEFT ALARM, AND SO MUCH MORE !!!<br><br>CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE<br><br>GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING<br><br>BUY IT FOR ONLY - $14,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2015 Audi A4

157,705 KM

Details Description Features

$14,888

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2015 Audi A4

2.0T quattro Technik

Watch This Vehicle

2015 Audi A4

2.0T quattro Technik

Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

  1. 10954049
  2. 10954049
  3. 10954049
  4. 10954049
  5. 10954049
  6. 10954049
  7. 10954049
  8. 10954049
  9. 10954049
  10. 10954049
  11. 10954049
  12. 10954049
  13. 10954049
  14. 10954049
  15. 10954049
  16. 10954049
  17. 10954049
  18. 10954049
Contact Seller

$14,888

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
157,705KM
Used
Other / Unsure Condition
VIN WAUKFCFL9FN005250

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour "
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2603
  • Mileage 157,705 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2015 AUDI A4 2.0T QUATTRO TECHNIK
Engine: 2.0L DOHC 4-Cylinder TFSI
Transmission: AUTOMATIC
Body Type:SEDAN
Doors: 4
Drive Type: AWD

FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, POWER SUNROOF, HEATED/ POWER LEATHER SEATS, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS,POWER/ HEATED MIRRORS, SPEED SENSITIVE RAIN DETECTING VARIBLE INTERMITTENT WIPERS WITH HEATED WASHER JETS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUTO LEVELING PROJECTOR BEAM HIGH/LOW INTENSITY BEAM, DAYRIE RUNNING LIGHTS, FRONT AND REAR FOG LIGHTS, ANTI THEFT ALARM, AND SO MUCH MORE !!!

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

BUY IT FOR ONLY - $14,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Additional Features

"

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Smart Wheels Auto Centre

Used 2015 Hyundai Elantra GT GT for sale in Barrie, ON
2015 Hyundai Elantra GT GT 141,614 KM $9,888 + tax & lic
Used 2015 Audi Q3 2.0T quattro Technik for sale in Barrie, ON
2015 Audi Q3 2.0T quattro Technik 171,418 KM $14,888 + tax & lic
Used 2013 Nissan Rogue SV for sale in Barrie, ON
2013 Nissan Rogue SV 215,056 KM $6,888 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Smart Wheels Auto Centre

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Smart Wheels Auto Centre

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

Call Dealer

705-721-XXXX

(click to show)

705-721-1341

Quick Links
Directions Website Inventory
$14,888

+ taxes & licensing

Smart Wheels Auto Centre

705-721-1341

Contact Seller
2015 Audi A4