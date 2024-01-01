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BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!<br><br>2015 CHEVROLET EXPRESS 2500<br>Vehicle Type: VAN<br>Body Type: FULL-SIZE<br>Body Sub Type: CARGO<br>Engine: VORTEC 4.8L V8 285HP <br>Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC<br>Doors:3<br>Drive Type: RWD<br>Breaks: HYDRAULIC<br><br>FEATURES:<br>POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 2 TOTAL SPEAKERS, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOW/HAUL MODE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY<br><br>Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS W/ PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION SWITCH.<br><br>Installed Equipment:<br>115V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, CARGO AREA LIGHT, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, <br>ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT LICENSE PLATE BRACKET, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INTEGRATED FRONT HEADRESTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OIL PRESSURE GAUGE, PARTIAL WHEEL COVERS, PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE, PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, POWERTRAIN HOUR METER, <br>REAR STEP BUMPER DETAIL, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, SIDE WINDOW DEFOGGER, <br>SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, <br>VINYL UPHOLSTERY<br><br>CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE<br><br>GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING<br><br>BUY IT FOR ONLY - $16,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2015 Chevrolet Express

202,197 KM

Details Description Features

$16,888

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2015 Chevrolet Express

2500

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2015 Chevrolet Express

2500

Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

  1. 10864941
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202,197KM
Used
Excellent Condition
VIN 1GCWGFCF3F1284025

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour "
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Mileage 202,197 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2015 CHEVROLET EXPRESS 2500
Vehicle Type: VAN
Body Type: FULL-SIZE
Body Sub Type: CARGO
Engine: VORTEC 4.8L V8 285HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:3
Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 2 TOTAL SPEAKERS, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOW/HAUL MODE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY

Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS W/ PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION SWITCH.

Installed Equipment:
115V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, CARGO AREA LIGHT, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE,
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT LICENSE PLATE BRACKET, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INTEGRATED FRONT HEADRESTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OIL PRESSURE GAUGE, PARTIAL WHEEL COVERS, PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE, PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, POWERTRAIN HOUR METER,
REAR STEP BUMPER DETAIL, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, SIDE WINDOW DEFOGGER,
SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE STEERING WHEEL TRIM,
VINYL UPHOLSTERY

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

BUY IT FOR ONLY - $16,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.

COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Dual front airbags

Power Options

Power Windows

Mechanical

Power Steering
Tow/Haul Mode
3.42 axle ratio

Interior

Trip Odometer
Cargo Area Light
Front air conditioning
Front Reading Lights

Exterior

Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Front license plate bracket
Intermittent front wipers
Black window trim

Additional Features

sun visors
4-Wheel ABS
digital odometer
Vinyl upholstery
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
side window defogger
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Auxiliary transmission fluid cooler
1.1 REAR BRAKE WIDTH
115V POWER OUTLET(S)
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CENTER ARMRESTS
DOOR POCKETS STORAGE
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
2 TOTAL SPEAKERS
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
PARTIAL WHEEL COVERS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
17.2 STEERING RATIO
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
INTEGRATED FRONT HEADRESTS
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
105 AMPS ALTERNATOR
REAR STEP BUMPER DETAIL
DIAMETER 35 MM FRONT STABILIZER BAR
1.5 FRONT BRAKE WIDTH
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
POWERTRAIN HOUR METER

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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