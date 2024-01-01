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2015 Chevrolet Express
2500
2015 Chevrolet Express
2500
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$16,888
+ taxes & licensing
202,197KM
Used
Excellent Condition
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VIN 1GCWGFCF3F1284025
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour "
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 3-door
- Mileage 202,197 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2015 CHEVROLET EXPRESS 2500
Vehicle Type: VAN
Body Type: FULL-SIZE
Body Sub Type: CARGO
Engine: VORTEC 4.8L V8 285HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:3
Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 2 TOTAL SPEAKERS, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOW/HAUL MODE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS W/ PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION SWITCH.
Installed Equipment:
115V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, CARGO AREA LIGHT, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE,
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT LICENSE PLATE BRACKET, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INTEGRATED FRONT HEADRESTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OIL PRESSURE GAUGE, PARTIAL WHEEL COVERS, PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE, PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, POWERTRAIN HOUR METER,
REAR STEP BUMPER DETAIL, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, SIDE WINDOW DEFOGGER,
SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE STEERING WHEEL TRIM,
VINYL UPHOLSTERY
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $16,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2015 CHEVROLET EXPRESS 2500
Vehicle Type: VAN
Body Type: FULL-SIZE
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Engine: VORTEC 4.8L V8 285HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
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Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC
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Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS W/ PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION SWITCH.
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115V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, CARGO AREA LIGHT, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Dual front airbags
Power Options
Power Windows
Mechanical
Power Steering
Tow/Haul Mode
3.42 axle ratio
Interior
Trip Odometer
Cargo Area Light
Front air conditioning
Front Reading Lights
Exterior
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Front license plate bracket
Intermittent front wipers
Black window trim
Additional Features
sun visors
4-Wheel ABS
digital odometer
Vinyl upholstery
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
side window defogger
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Auxiliary transmission fluid cooler
1.1 REAR BRAKE WIDTH
115V POWER OUTLET(S)
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CENTER ARMRESTS
DOOR POCKETS STORAGE
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
2 TOTAL SPEAKERS
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
PARTIAL WHEEL COVERS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
17.2 STEERING RATIO
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
INTEGRATED FRONT HEADRESTS
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
105 AMPS ALTERNATOR
REAR STEP BUMPER DETAIL
DIAMETER 35 MM FRONT STABILIZER BAR
1.5 FRONT BRAKE WIDTH
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
POWERTRAIN HOUR METER
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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