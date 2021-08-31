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2015 Dodge Grand Caravan

147,956 KM

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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  • Listing ID: 7975280
  • Stock #: 2170
  • VIN: 2C4RDGBG4FR593052

Vehicle Details

  • Exterior Colour "
  • Interior Colour "
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2170
  • Mileage 147,956 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL!! FINANCING AVAILABLE!!

2015 DODGE GRAND CARAVAN
BODY TYPE: MINI-VAN
ENGINE: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: FWD

FEATURES:
CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DVD PLAYER, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE

Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS

Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS,. INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, RETAINED ACCESSORY POWER, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!

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OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Cruise Control
Power Door Locks
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Front air conditioning
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Conversation mirror
Front overhead console
Power Steering
Front stabilizer bar
3.16 Axle Ratio
AM/FM Radio
Daytime Running Lights
Black window trim
Clock
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
50 State Emissions
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Door courtesy lights
3-point front seatbelts
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Auxiliary transmission fluid cooler
Automatic hazard warning lights
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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