2015 Mazda CX-5

FEATURES: PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, BACKUP CAMERA, HANDS FREE PHONE (BLUETOOTH) , TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, HEATED SEATS, SUNROOF, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, AUTO OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FOG LIGHTS, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment: 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANDORA INTERNET RADIO APP, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, PREMIUM CLOTH UPHOLSTERY, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUP HOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Clock
Front Floor Mats
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Rear Stabilizer Bar
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Premium cloth upholstery
4.62 axle ratio
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Safety brake pedal system
Black window trim
Multi-function display
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
PANDORA INTERNET RADIO APP
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
AUTO OFF HEADLIGHTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
100 AMPS ALTERNATOR
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
15.5 STEERING RATIO
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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