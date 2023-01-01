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2015 Mazda MAZDA3
I Sport
2015 Mazda MAZDA3
I Sport
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$11,888
+ taxes & licensing
107,285KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 3MZBM1K71FM142826
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2581
- Mileage 107,285 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL!! FINANCING!!
LOW KM'S !!!!
2015 MAZDA3 I SPORT
Body Type: HATCHBACK
Engine:SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP 150FT. LBS.
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, HANDS FREE PHONE, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AHA INTERNET RADIO APP, AIR FILTRATION, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS,
HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR,
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, FUEL ECONOMY DISPLAY,
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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2015 MAZDA3 I SPORT
Body Type: HATCHBACK
Engine:SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP 150FT. LBS.
Doors: 4
Drive Type: FWD
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Safety brake pedal system
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
HARD CARGO COVER
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
Tilt and telescopic steering wheel
Additional Features
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
URETHANE PARKING BRAKE TRIM
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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