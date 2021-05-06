2015 Mazda MAZDA3

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2015 MAZDA 3 SPORT ENGINE: SKYACTIV-G 2.0L I4
FEATURES: PUSH-BUTTON START, TILT/ TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER MIRROR'S, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, HALOGEN HEADLIGHTS, DRIVER INFORMATION SYSTEM, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OTHER FEATURES: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, MULTI-FUNCTION DISPLAY, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Clock
Front Floor Mats
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Halogen Headlights
Front fog lights
rear window defogger
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Dual Vanity Mirrors
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Cargo Area Floor Mat
Safety brake pedal system
Black window trim
Rear cross traffic alert
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Illuminated power window switches
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
LIP REAR SPOILER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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