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2015 Mazda MAZDA3

137,813 KM

Details Description Features

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705-721-1341

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2015 Mazda MAZDA3

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I Sport

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2015 Mazda MAZDA3

I Sport

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Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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  • Listing ID: 7819308
  • Stock #: 2144
  • VIN: 3MZBM1U77FM220412

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2144
  • Mileage 137,813 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL!! FINANCING!!

2015 MAZDA MAZDA3 GS
ENGINE: 2.0L
TRANSMISSION: 5-SPEED AUTOMATIC WITH SPORTSHIFT MANUAL 5A
DOORS: 4
DRIVE TYPE: FWD

FEATURES:

1 ONE-TOUCH WINDOWS
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2-STAGE UNLOCKING DOORS
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
3-POINT FRONT SEATBELTS
3-POINT REAR SEATBELTS
4-WHEEL ABS
6 TOTAL SPEAKERS
ACCESSORY HOOK STORAGE
ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS
ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
AHA INTERNET RADIO APP
AIR FILTRATION
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AM/FM RADIO
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLACK WINDOW TRIM
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
BRAKING ASSIST
CARGO AREA FLOOR MAT
CARGO AREA LIGHT
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CARPET FLOOR MATERIAL
CHILD SAFETY DOOR LOCKS
CLOCK
CLOTH DOOR TRIM
CLOTH UPHOLSTERY
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CRUISE CONTROL
DAYTIME RUNNING LIGHTS
DIGITAL ODOMETER
DUAL FRONT AIRBAGS
DUAL TIP EXHAUST
DUAL VANITY MIRRORS
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE
ENERGY ABSORBING STEERING COLUMN
FRONT AIR CONDITIONING
FRONT ASSIST HANDLE
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT CUPHOLDERS
FRONT FLOOR MATS
FRONT READING LIGHTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
FRONT SEATBELT PRETENSIONERS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
FRONT SIDE AIRBAGS
FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS
FRONT STABILIZER BAR
FULL WHEEL COVERS
HALOGEN HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
HILL HOLDER CONTROL
ILLUMINATED POWER WINDOW SWITCHES
IMPACT ABSORBING BUMPERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MULTI-FUNCTION DISPLAY
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
POWER BRAKES
POWER STEERING
POWER WINDOWS
PUSH-BUTTON START
RADIO DATA SYSTEM
REAR STABILIZER BAR
REAR WINDOW DEFOGGER
SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
SPLIT REAR SEAT FOLDING
STABILITY CONTROL
STEEL WHEELS
TACHOMETER GAUGE
TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TRACTION CONTROL
TRIP ODOMETER
TWO 12V POWER OUTLET(S)
URETHANE PARKING BRAKE TRIM
URETHANE SHIFT KNOB TRIM
URETHANE STEERING WHEEL TRIM
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY
(ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER)
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Cruise Control
rear window defogger
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Air filtration
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
AM/FM Radio
Trip Odometer
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Clock
Front Floor Mats
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Cloth door trim
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Cargo Area Floor Mat
Safety brake pedal system
Black window trim
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Illuminated power window switches
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
URETHANE PARKING BRAKE TRIM
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS

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