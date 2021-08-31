2015 Mazda MAZDA3

1 ONE-TOUCH WINDOWS 100 AMPS ALTERNATOR 14.0 STEERING RATIO 2-STAGE UNLOCKING DOORS 2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK 3-POINT FRONT SEATBELTS 3-POINT REAR SEATBELTS 4-WHEEL ABS 6 TOTAL SPEAKERS ACCESSORY HOOK STORAGE ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS ADJUSTABLE REAR HEADRESTS AHA INTERNET RADIO APP AIR FILTRATION ALARM ANTI-THEFT SYSTEM AM/FM RADIO APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS BLACK WINDOW TRIM BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK BRAKING ASSIST CARGO AREA FLOOR MAT CARGO AREA LIGHT CARPET FLOOR MAT MATERIAL CARPET FLOOR MATERIAL CHILD SAFETY DOOR LOCKS CLOCK CLOTH DOOR TRIM CLOTH UPHOLSTERY COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS CRUISE CONTROL DAYTIME RUNNING LIGHTS DIGITAL ODOMETER DUAL FRONT AIRBAGS DUAL TIP EXHAUST DUAL VANITY MIRRORS ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE ENERGY ABSORBING STEERING COLUMN FRONT AIR CONDITIONING FRONT ASSIST HANDLE FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS FRONT CUPHOLDERS FRONT FLOOR MATS FRONT READING LIGHTS FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS FRONT SEATBELT PRETENSIONERS FRONT SEATBELT WARNING SENSOR FRONT SIDE AIRBAGS FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS FRONT STABILIZER BAR FULL WHEEL COVERS HALOGEN HEADLIGHTS HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS HILL HOLDER CONTROL ILLUMINATED POWER WINDOW SWITCHES IMPACT ABSORBING BUMPERS INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS MACPHERSON FRONT STRUTS MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS MAZDA CONNECT INFOTAINMENT METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS MPG FUEL ECONOMY DISPLAY MULTI-FUNCTION DISPLAY OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR POWER BRAKES POWER STEERING POWER WINDOWS PUSH-BUTTON START RADIO DATA SYSTEM REAR STABILIZER BAR REAR WINDOW DEFOGGER SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM SECOND ROW REAR VENTS SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES SPLIT REAR SEAT FOLDING STABILITY CONTROL STEEL WHEELS TACHOMETER GAUGE TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM TRACTION CONTROL TRIP ODOMETER TWO 12V POWER OUTLET(S) URETHANE PARKING BRAKE TRIM URETHANE SHIFT KNOB TRIM URETHANE STEERING WHEEL TRIM VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Cruise Control
rear window defogger
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Air filtration
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
AM/FM Radio
Trip Odometer
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Clock
Front Floor Mats
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Cloth door trim
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Cargo Area Floor Mat
Safety brake pedal system
Black window trim
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Illuminated power window switches
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
URETHANE PARKING BRAKE TRIM
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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