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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2015 Mazda MAZDA3
2015 Mazda MAZDA3
I Sport
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,888
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168,522KM
Used
Good Condition
- Listing ID: 9355771
- Stock #: 2395
- VIN: 3MZBM1K74FM220869
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 168,522 KM
Vehicle Description
CLEAN CARFAX REPORT!!
2015 MAZDA 3 I SPORT
Body Type: HATCHBACK
Engine: SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP
Doors: 4
Drive Type: FWD
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL,TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, AHA INTERNET RADIO APP, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, HALOGEN HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, CARGO AREA LIGHT,
CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HARD CARGO COVER, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER,
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES,
POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), URETHANE PARKING BRAKE TRIM, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Safety brake pedal system
Power Windows
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
AM/FM Radio
Clock
Tilt and telescopic steering wheel
Steel Wheels
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Cloth Upholstery
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
HARD CARGO COVER
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
URETHANE PARKING BRAKE TRIM
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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