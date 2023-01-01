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2015 Nissan Rogue

168,626 KM

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168,626KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Listing ID: 10272183
  • Stock #: 2518
  • VIN: 5N1AT2MV6FC864051

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour "
  • Body Style Wagon
  • Mileage 168,626 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL!! FINANCING!!

2015 NISSAN ROGUE
Engine: 2.5L I4 170HP 175FT. LBS.
Transmission: CVT
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks:HYDRAULIC

FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT. BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM,

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT,
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HARD CARGO COVER, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS,
INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE,
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR SEAT FOLDING, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SECOND ROW REAR VENTS, SLIDING REAR SEAT, SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE,
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

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OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS

Interior

Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
HARD CARGO COVER

Mechanical

Power Steering

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio

Convenience

Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel

Exterior

Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers

Additional Features

4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Multi-function display
Front struts
Hill holder control
Rear seat folding
Electronic messaging assistance
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
DIAMETER 23 MM FRONT STABILIZER BAR
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
0.64 REAR BRAKE WIDTH
1.04 FRONT BRAKE WIDTH
110 AMPS ALTERNATOR
17.1 STEERING RATIO
3.1 TURNS LOCK-TO-LOCK
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
SLIDING REAR SEAT
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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