2015 RAM 1500

2015 RAM PICKUP 1500 ST BODY TYPE: PICKUP BODY SUB TYPE: CREW CAB ENGINE: HEMI 5.7L V8 390HP TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC DOORS: 4 DRIVE TYPE: 4X4
FEATURES: CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, 7-PIN TRAILER WIRING, CLASS IV TRAILER HITCH, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment: 0.87 REAR BRAKE WIDTH 1.1 FRONT BRAKE WIDTH 12V POWER OUTLET(S) 160 AMPS ALTERNATOR 19.1 STEERING RATIO 2 ONE-TOUCH WINDOWS 3-POINT FRONT SEATBELTS 3-POINT REAR SEATBELTS 3.21 AXLE RATIO 3.5 TURNS LOCK-TO-LOCK 4-WHEEL ABS 50 STATE EMISSIONS 6 TOTAL SPEAKERS ACTIVE GRILLE SHUTTERS ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS ADJUSTABLE REAR HEADRESTS AM/FM RADIO ASHTRAY AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS AUXILIARY ENGINE COOLER AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER BRAKE DRYING BRAKING ASSIST CHILD SAFETY DOOR LOCKS CLOCK CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS DIGITAL ODOMETER DOOR POCKETS STORAGE DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS DUAL FRONT AIRBAGS ELECTRONIC 4WD SELECTOR ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION ENERGY ABSORBING STEERING COLUMN ENGINE HOUR METER ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM FOLDS UP REAR SEAT FOLDING FRONT AIR CONDITIONING FRONT ASSIST HANDLE FRONT CENTER ARMRESTS FRONT CRUMPLE ZONES FRONT CUPHOLDERS FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS FRONT SEATBELT PRETENSIONERS FRONT SEATBELT WARNING SENSOR FRONT SIDE AIRBAGS FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS FRONT STABILIZER BAR FRONT STRUTS HEATED SIDE MIRRORS HILL HOLDER CONTROL KEY ROLLING CODE SECURITY LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS LED REAR CENTER TAILLIGHTS LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS MULTI-FUNCTION DISPLAY OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS PICKUP BED LIGHT POWER BRAKES POWER DOOR LOCKS POWER STEERING POWER WINDOWS PRE-WIRED FOR PHONE PHONE REAR PRIVACY GLASS REAR STABILIZER BAR REMOVABLE TAILGATE RETAINED ACCESSORY POWER ROLL STABILITY CONTROL SEATBELT FORCE LIMITERS SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL STABILITY CONTROL SUN VISORS TACHOMETER GAUGE TILT STEERING WHEEL TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM TRACTION CONTROL TRAILER STABILITY CONTROL TRAILER WIRING UCONNECT INFOTAINMENT UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION USB AUXILIARY AUDIO INPUT VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS VINYL UPHOLSTERY
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front air conditioning
ashtray
Adjustable rear headrests
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
Clock
Variable intermittent front wipers
Rear Privacy Glass
Removable tailgate
Active grille shutters
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
engine hour meter
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
50 State Emissions
digital odometer
Vinyl upholstery
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Trailer Wiring
Multi-function display
Passenger Seat Manual Adjustments
Brake drying
Front struts
Seatbelt force limiters
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
Auxiliary engine cooler
Driver seat manual adjustments
Pickup bed light
FRONT CENTER ARMRESTS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
0.87 REAR BRAKE WIDTH
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
12V POWER OUTLET(S)
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
KEY ROLLING CODE SECURITY
LED REAR CENTER TAILLIGHTS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
PRE-WIRED FOR PHONE PHONE
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
160 AMPS ALTERNATOR
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
19.1 STEERING RATIO
3.5 TURNS LOCK-TO-LOCK
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