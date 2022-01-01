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2015 RAM 1500

161,438 KM

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Smart Wheels Auto Centre

705-721-1341

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2015 RAM 1500

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ST

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2015 RAM 1500

ST

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Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

  1. 8085409
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161,438KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8085409
  • Stock #: 2185
  • VIN: 3C6RR7KTXFG640578

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 161,438 KM

Vehicle Description

CERTIFIED!! WARRANTY INCLUDED!!

2015 RAM PICKUP 1500 ST
BODY TYPE: PICKUP
BODY SUB TYPE: CREW CAB
ENGINE: HEMI 5.7L V8 390HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: 4X4

FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, 7-PIN TRAILER WIRING, CLASS IV TRAILER HITCH, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS

Installed Equipment:
0.87 REAR BRAKE WIDTH
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
12V POWER OUTLET(S)
160 AMPS ALTERNATOR
19.1 STEERING RATIO
2 ONE-TOUCH WINDOWS
3-POINT FRONT SEATBELTS
3-POINT REAR SEATBELTS
3.21 AXLE RATIO
3.5 TURNS LOCK-TO-LOCK
4-WHEEL ABS
50 STATE EMISSIONS
6 TOTAL SPEAKERS
ACTIVE GRILLE SHUTTERS
ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS
ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
AM/FM RADIO
ASHTRAY
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
AUXILIARY ENGINE COOLER
AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER
BRAKE DRYING
BRAKING ASSIST
CHILD SAFETY DOOR LOCKS
CLOCK
CRUISE CONTROL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIGITAL ODOMETER
DOOR POCKETS STORAGE
DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DUAL FRONT AIRBAGS
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
ENERGY ABSORBING STEERING COLUMN
ENGINE HOUR METER
ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT AIR CONDITIONING
FRONT ASSIST HANDLE
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT CRUMPLE ZONES
FRONT CUPHOLDERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT PRETENSIONERS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
FRONT SIDE AIRBAGS
FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS
FRONT STABILIZER BAR
FRONT STRUTS
HEATED SIDE MIRRORS
HILL HOLDER CONTROL
KEY ROLLING CODE SECURITY
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LED REAR CENTER TAILLIGHTS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
MULTI-FUNCTION DISPLAY
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PICKUP BED LIGHT
POWER BRAKES
POWER DOOR LOCKS
POWER STEERING
POWER WINDOWS
PRE-WIRED FOR PHONE PHONE
REAR PRIVACY GLASS
REAR STABILIZER BAR
REMOVABLE TAILGATE
RETAINED ACCESSORY POWER
ROLL STABILITY CONTROL
SEATBELT FORCE LIMITERS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL
STABILITY CONTROL
SUN VISORS
TACHOMETER GAUGE
TILT STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TRACTION CONTROL
TRAILER STABILITY CONTROL
TRAILER WIRING
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
VINYL UPHOLSTERY


CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!

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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

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Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front air conditioning
ashtray
Adjustable rear headrests
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
Clock
Variable intermittent front wipers
Rear Privacy Glass
Removable tailgate
Active grille shutters
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
engine hour meter
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
50 State Emissions
digital odometer
Vinyl upholstery
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Trailer Wiring
Multi-function display
Passenger Seat Manual Adjustments
Brake drying
Front struts
Seatbelt force limiters
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
Auxiliary engine cooler
Driver seat manual adjustments
Pickup bed light
FRONT CENTER ARMRESTS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
0.87 REAR BRAKE WIDTH
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
12V POWER OUTLET(S)
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
KEY ROLLING CODE SECURITY
LED REAR CENTER TAILLIGHTS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
PRE-WIRED FOR PHONE PHONE
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
160 AMPS ALTERNATOR
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
19.1 STEERING RATIO
3.5 TURNS LOCK-TO-LOCK

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