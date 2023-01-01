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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2015 Volkswagen Golf
2015 Volkswagen Golf
Sportwagen TSI S
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$12,888
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174,727KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10638390
- Stock #: 2569
- VIN: 3VWA17AU6FM519732
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2569
- Mileage 174,727 KM
Vehicle Description
2015 VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN TSI S
Engine:1.8L TURBO I4 170HP
Transmission: 5-SPEED MANUAL
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS W/ PASSENGER SENSING DEACTIVATION AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS,
CLOCK, COMPASS, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHERETTE DOOR TRIM, LEATHERETTE UPHOLSTERY, LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL,
TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER,
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, VOICE OPERATED PHONE, WASHER REAR WIPER
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Cargo Cover
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Mechanical
Power Steering
3.39 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VOICE OPERATED PHONE
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
8 TOTAL SPEAKERS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
13.6 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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