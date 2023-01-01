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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2015 Volkswagen Golf
2015 Volkswagen Golf
TRENDLINE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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111,694KM
Used
Good Condition
- Listing ID: 9550015
- Stock #: 2421
- VIN: 3VW217AU5FM011613
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2421
- Mileage 111,694 KM
Vehicle Description
2015 VOLKSWAGEN GOLF
Body Type: HATCHBACK
Engine: 1.8L TURBO I4 170HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
CLEAN CARFAX REPORT!!!
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ PASSENGER SENSING DEACTIVATION.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, COOLED COMPARTMENT STORAGE, DIGITAL ODOMETER,
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FULL WHEEL COVERS, HEATED SIDE MIRRORS,
HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHERETTE UPHOLSTERY, LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS, LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SECOND ROW REAR VENTS,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
VOICE OPERATED PHONE, WITH WASHER REAR WIPER
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING, FINANCING PROCESSING FEES APPLICABLE.
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Cargo Cover
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Power Steering
3.87 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VOICE OPERATED PHONE
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
8 TOTAL SPEAKERS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
13.6 STEERING RATIO
COOLED COMPARTMENT STORAGE
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
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