2015 Volkswagen Passat

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HEATED POWER LEATHER SEATS, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SIDE MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, PUSH-BUTTON START, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUX INPUT, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRROR'S
OTHER FEATURE'S:
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ OCCUPANT SENSING DEACTIVATION.
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, 4-WHEEL ABS, 400 WATTS 6 DISC IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, ALARM WITH REMOTE ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS,AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, , AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, CORNERING FRONT FOG LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES,
RAIN SENSING FRONT WIPERS, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER
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