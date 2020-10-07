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2015 Volkswagen Passat

177,237 KM

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2015 Volkswagen Passat

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1.8T SEL PREMIUM

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2015 Volkswagen Passat

1.8T SEL PREMIUM

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Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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177,237KM
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  • Listing ID: 6195366
  • Stock #: 1893
  • VIN: 1VWCS7A31FC008105

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Transmission Automatic
  • Stock # 1893
  • Mileage 177,237 KM

Vehicle Description

!NEW ARRIVAL!CERTIFIED!!! GORGEOUS AND CLEAN, 2015 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8T SEL PREMIUM, Engine: 1.8L TURBO Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC. VERY WELL MAINTAINED, DRIVES AMAZINGLY. ONLY $,8,888
FEATURES INCLUDE:
HEATED POWER LEATHER SEATS, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SIDE MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, PUSH-BUTTON START, AM/FM RADIO, CD PLAYER, AUX INPUT, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRROR'S

OTHER FEATURE'S:
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ OCCUPANT SENSING DEACTIVATION.

12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, 4-WHEEL ABS, 400 WATTS 6 DISC IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, ALARM WITH REMOTE ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS,AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, , AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, CORNERING FRONT FOG LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES,
RAIN SENSING FRONT WIPERS, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER
TRIP ODOMETER

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OMVIC REGISTERED DEALER

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Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Clock
Remote Engine Start
Auto ON/OFF Headlights
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Power Steering
AM/FM Radio
Trip Odometer
Compass
Trip Computer
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Leather upholstery
Chrome window trim
Leather shift knob trim
rear window defogger
Automatic climate control
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Air filtration
Heated Driver Seat
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
LED Taillights
Rear Stabilizer Bar
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front stabilizer bar
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Rearview Camera System
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Adjustable rear headrests
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Steel body panels
Leather door trim
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
3.87 Axle Ratio
SIRIUSXM Satellite Radio
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Front struts
Automatic hazard warning lights
Real time traffic
DVD navigation system
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ALARM WITH REMOTE ANTI-THEFT SYSTEM
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
6 DISC IN-DASH CD
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
1 SUBWOOFER
8 TOTAL SPEAKERS
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
30GB HARD DRIVE
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
16.4 STEERING RATIO
COVERED CUPHOLDERS
METALLIC DASH TRIM
BODY-COLOR WITH CHROME ACCENTS BODY SIDE MOLDINGS
400 WATTS
FENDER PREMIUM BRAND
CORNERING FRONT FOG LIGHTS

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