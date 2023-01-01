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BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!<br><br>2015 VOLKSWAGEN TIGUAN 4 MOTION COMFORTLINE<br>Vehicle Type: SUV<br>Engine: 2.0L TSI I-4 TURBOCHARGED<br>Transmission: AUTOMATIC<br>Doors: 4<br>Drive Type: AWD<br><br><br>FEATURES:<br>HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, PANORAMIC SUNROOF, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, FOG LIGHTS, ANTI THEFT ALARM, MULTI FUNCTION DISPLAY, AND SO MUCH MORE !!<br><br>CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!<br><br>FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE<br><br>GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING<br><br>BUY IT FOR ONLY - $11,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.<br><br>COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.<br><br>OMVIC REGISTERED DEALER .<br><br>WE ARE LOCATION AT:<br>642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5<br><br>Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

2015 Volkswagen Tiguan

204,092 KM

Details Description Features

$11,999

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2015 Volkswagen Tiguan

COMFORTLINE

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2015 Volkswagen Tiguan

COMFORTLINE

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Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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204,092KM
Used
Other / Unsure Condition
VIN WVGJV7AX4FW541547

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour "
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2586
  • Mileage 204,092 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2015 VOLKSWAGEN TIGUAN 4 MOTION COMFORTLINE
Vehicle Type: SUV
Engine: 2.0L TSI I-4 TURBOCHARGED
Transmission: AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD


FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, PANORAMIC SUNROOF, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, FOG LIGHTS, ANTI THEFT ALARM, MULTI FUNCTION DISPLAY, AND SO MUCH MORE !!

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

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Vehicle Features

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