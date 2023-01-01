$16,888+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$16,888
+ taxes & licensing
Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2016 Hyundai Elantra
2016 Hyundai Elantra
SE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$16,888
+ taxes & licensing
103,180KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9590269
- Stock #: 2424
- VIN: 5NPDH4AE0GH727678
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2424
- Mileage 103,180 KM
Vehicle Description
CLEAN CARFAX REPORT.
2016 HYUNDAI ELANTRA SE
ENGINE:
TRANSMISSION: AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD,USB AUXILIARY AUDIO INPUT, 6 TOTAL SPEAKERS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY,
PLEASE NOTE SOME OF THE ORIGINAL MANUFACTURERS TRIM WAS CHANGED,
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $16,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Power Windows
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Daytime Running Lights
Variable intermittent front wipers
Clock
External temperature display
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
TWO 12V POWER OUTLET(S)
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
14.2 STEERING RATIO
172 WATTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From Smart Wheels Auto Centre
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5