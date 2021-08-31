2016 Kia Soul

Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
FEATURES: CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DRIVE MODE SELECTOR, DRIVER INFORMATION SYSTEM, ALLOY WHEELS, HALOGEN HEADLIGHTS,
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, MULTI-FUNCTIONAL INFORMATION CENTER, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOOL KIT, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS WITH WASHER REAR WIPER
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Steering
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
Rear Privacy Glass
Halogen Headlights
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Tool Kit
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Front stabilizer bar
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Driver Information System
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Door courtesy lights
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Black window trim
SIRIUSXM Satellite Radio
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
2-stage unlocking doors
Multi-functional information center
Hill holder control
Drive mode selector
Hidden exhaust
1 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
SPLIT REAR SEAT FOLDING
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
15.7 STEERING RATIO
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