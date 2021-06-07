2016 Land Rover LR4

FEATURES: PUSH-BUTTON START, NAVIGATION SYSTEM WITH REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA , BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL, SUNROOF, HEATED STEERING WHEEL, POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, PREMIUM LEATHER POWER/ HEATED SEATS FRONT AND BACK, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, POWER WINDOWS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING, PREMIUM AUDIO WITH SURROUND SOUND, AM/FM RADIO, DVD AUDIO IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DRIVE MODE SELECTOR, ELECTRONIC 4WD SELECTOR, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS,HEATED WINDSHIELD, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, REAR FOG LIGHTS, HID/XENON HEADLIGHTS, HEADLIGHT CLEANERS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, RAIN SENSING FRONT WIPERS, PREMIUM LEATHER
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 1 SUBWOOFER, 16 TOTAL SPEAKERS, 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALUMINUM ALLOY WHEELS, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, ASHTRAY, AUTO START/STOP, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT ARMRESTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC PARKING BRAKE, ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED GLASS REAR MOONROOF / SUNROOF, FLAT REAR SEAT FOLDING, FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING, FOOTWELL LIGHTS, FRONT AND REAR POWER OUTLET(S), FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT PARKING SENSORS, FRONT READING LIGHTS, HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL ASCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LED TAILLIGHTS, MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MULTI-FUNCTIONAL INFORMATION CENTER, POWER STEERING WHEEL EASY ENTRY, RADIO DATA SYSTEM, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, ROLL STABILITY CONTROL, RUNNING BOARDS, TACHOMETER GAUGE, TAIL-GATE REAR SPOILER, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WOOD CENTER CONSOLE TRIM, WOOD DOOR TRIM
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Tinted Glass
Daytime Running Lights
Running Boards
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Rear fog lights
Cruise Control
Clock
Heated Windshield
Front Floor Mats
Intermittent rear wiper
External temperature display
Rain sensing front wipers
AM/FM Radio
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Rear Privacy Glass
Automatic climate control
Heated Steering Wheel
Heated Passenger Seat
Cargo Area Light
Heated Rear Seat
Adjustable front headrests
Ambient Lighting
Dual front air conditioning zones
Air filtration
Heated Driver Seat
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
LED Taillights
SURROUND SOUND
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front stabilizer bar
ashtray
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
HARD DRIVE
Adjustable rear headrests
Roll Stability Control
Heated Side Mirrors
trailer stability control
3.54 Axle Ratio
FRONT PARKING SENSORS
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
Electronic Parking Brake
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Headlight cleaners
Cornering brake control
3-point front seatbelts
Premium leather upholstery
Dual front armrests
Black window trim
Center locking differential
HID/Xenon Headlights
Auto Start/Stop
Front And Rear Power Outlet(s)
2-stage unlocking doors
Regenerative braking system
Front struts
Footwell lights
Multi-functional information center
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Drive mode selector
Rear struts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3.3 TURNS LOCK-TO-LOCK
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DOOR TRIM
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DVD AUDIO IN-DASH CD
MERIDIAN PREMIUM BRAND
POWER STEERING WHEEL EASY ENTRY
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
PREMIUM CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED GLASS REAR MOONROOF / SUNROOF
TAIL-GATE REAR SPOILER
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL ASCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
16 TOTAL SPEAKERS
825 WATTS
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