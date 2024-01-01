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2016 Mazda CX-3
Touring
2016 Mazda CX-3
Touring
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$12,888
+ taxes & licensing
188,616KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN JM1DKBC70G0118494
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2619
- Mileage 188,616 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
CLEAN CARFAX REPORT!
2016 MAZDA CX-3 TOURING AWD
Engine: SKYACTIV-G 2.0L I4 146HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES;
PUSH BUTTON START, BACK UP CAMERA, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED COUNTOLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO OFF HEADLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, ALUMINUM ALLOY WHEELS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AHA INTERNET RADIO APP, AIR FILTRATION, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, FUEL ECONOMY DISPLAY, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM,
REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $12,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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2016 MAZDA CX-3 TOURING AWD
Engine: SKYACTIV-G 2.0L I4 146HP
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
Front stabilizer bar
Push-Button Start
4.33 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Multi-function display
Passenger Seat Manual Adjustments
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
AHA INTERNET RADIO APP
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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