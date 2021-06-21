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2016 MAZDA MAZDA3 I SPORT ENGINE: SKYACTIV-G 2.0L I4 155HP DRIVE TYPE FWD
FEATURES: PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AHA INTERNET RADIO APP, CORNERING HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS,
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DRIVER INFORMATION SYSTEM, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, MULTI-FUNCTION DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER TAILLIGHTS, REAR WINDOW DEFOGGER, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
AM/FM Radio
Trip Odometer
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Steel Wheels
Clock
Front Floor Mats
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Chrome window trim
Cloth Upholstery
Rear Stabilizer Bar
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
Full wheel covers
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Driver Information System
Dual Vanity Mirrors
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
1 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
12V POWER OUTLET(S)
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER TAILLIGHTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
CORNERING HEADLIGHTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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