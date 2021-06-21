2016 Mitsubishi Lancer

FEATURES: PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, POWER LOCKS, AM/FM RADIO,MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, RAIN SENSING FRONT WIPERS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, DRIVERS SIDE KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: ONE-TOUCH WINDOWS, 1 SUBWOOFER, 4-WHEEL ABS, 9 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DIGITAL SOUND PROCESSING, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FUSE INFOTAINMENT, IN DASH REARVIEW MONITOR, LAMINATED GLASS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER TAILLIGHTS, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROCKFORD FOSGATE PREMIUM BRAND, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, SURROUND SOUND, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), WING REAR SPOILER
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
Tilt Steering Wheel
Automatic climate control
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Laminated Glass
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Clock
Front Floor Mats
External temperature display
Rain sensing front wipers
rear window defogger
Heated Driver Seat
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
SURROUND SOUND
Auto-Dimming Rearview Mirror
digital odometer
Front Reading Lights
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Black window trim
SIRIUSXM Satellite Radio
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Rear struts
Digital Sound Processing
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER TAILLIGHTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
9 TOTAL SPEAKERS
130 AMPS ALTERNATOR
3.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
1 SUBWOOFER
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
15.2 STEERING RATIO
DIAMETER 18 MM REAR STABILIZER BAR
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
WING REAR SPOILER
FUSE INFOTAINMENT
710 WATTS
DIAMETER 21 MM FRONT STABILIZER BAR
ROCKFORD FOSGATE PREMIUM BRAND
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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