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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2016 Volkswagen Golf
2016 Volkswagen Golf
R Base
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$28,888
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61,639KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 8702282
- Stock #: 2176
- VIN: WVWUF7AU8GW341843
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2176
- Mileage 61,639 KM
Vehicle Description
REBUILT TITLE !!!
2016 VOLKSWAGEN GOLF R
BODY TYPE: HATCHBACK
ENGINE: 2.0L TURBO I4 292HP
TRANSMISSION: 6-SPEED MANUAL
DOORS: 4
DRIVE TYPE: AWD
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, IN DASH REARVIEW MONITOR, RAIN SENSING FRONT WIPERS, HEATED/ POWER DRIVER SEAT, HEATED PASSENGER SEAT, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, DRIVE MODE SELECTOR, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DUEL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 8 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, HID/XENON HEADLIGHTS, HEADLIGHT CLEANERS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LIGHTS, AMBIENT LIGHTING, FOOTWELL LIGHTING,MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, ALLOY WHEELS., QUAD TIP EXHAUST
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ PASSENGER SENSING DEACTIVATION.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALLOY FOOT PEDAL TRIM, APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR,. DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER UPHOLSTERY, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, RETAINED ACCESSORY POWER, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED CARBON FIBER DASH TRIM, SIMULATED CARBON FIBER DOOR TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WITH WASHER REAR WIPER
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Retained Accessory Power
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Electronic Parking Brake
Drive mode selector
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Black window trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.27 Axle Ratio
Push-Button Start
Quad tip exhaust
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Headlight cleaners
3-point front seatbelts
Center locking differential
HID/Xenon Headlights
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Footwell lights
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Painted brake calipers
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
8 TOTAL SPEAKERS
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
1.2 FRONT BRAKE WIDTH
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
2.1 TURNS LOCK-TO-LOCK
ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
ALLOY FOOT PEDAL TRIM
0.9 REAR BRAKE WIDTH
SIMULATED CARBON FIBER DASH TRIM
SIMULATED CARBON FIBER DOOR TRIM
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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