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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2016 Volvo XC70
2016 Volvo XC70
T5 Premier
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$21,888
+ taxes & licensing
152,716KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10504932
- Stock #: 2547
- VIN: YV4612NK9G1259536
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 5-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2547
- Mileage 152,716 KM
Vehicle Description
Body Type: WAGON
Body Sub Type CROSSOVER
Engine: 2.5L TURBO I5 250HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH BUTTON START, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, POWER SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, RAIN SENSING FRONT WIPERS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, DVD AUDIO IN-DASH CD, 8 TOTAL SPEAKERS, 160 WATTS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, ALUMINUM ROOF RAILS,
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION,
ALLOY SHIFT KNOB TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION, EVASIVE STEERING ASSIST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FOOTWELL LIGHTS, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE FRONT CUPHOLDERS,
FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SKID PLATE(S), HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HOTSPOT WI-FI, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, POWER BRAKES, POWER STEERING,
PREMIUM BRAND, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SENSUS CONNECT INFOTAINMENT, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPARE TIRE KIT, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VOLVO CARS SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS, WITH WASHER REAR WIPER, WOOD-TONE INTERIOR ACCENTS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
3.75 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Aluminum roof rails
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
160 watts
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Regenerative braking system
Footwell lights
Emergency braking preparation
Automatic hazard warning lights
Premium brand
Spare tire kit
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 TOTAL SPEAKERS
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
WOOD-TONE INTERIOR ACCENTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
FRONT SKID PLATE(S)
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DVD AUDIO IN-DASH CD
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
16.0 STEERING RATIO
AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS
210 AMPS ALTERNATOR
VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS
Evasive steering assist
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSUS CONNECT INFOTAINMENT
VOLVO CARS SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
HOTSPOT WI-FI
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