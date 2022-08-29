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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2017 Acura RDX
2017 Acura RDX
W/ADVANCE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$24,999
+ taxes & licensing
117,935KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9130630
- Stock #: 2354
- VIN: 5J8TB4H72HL805428
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2354
- Mileage 117,935 KM
Vehicle Description
PREVIOUS TOTAL LOSS, WITH NORMAL BRANDING.
2017 ACURA RDX
Trim: W/ADVANCE
Body Type: SUV
Engine: 3.5L V6 279HP
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, NAVIGATION, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, BACK UP CAMERA, IN DASH REARVIEW MONITOR, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, POWER HEATED/ COOLED LEATHER SEATS, LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE, LANE DEVIATION SENSORS, LANE KEEPING ASSIST, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, , RAIN SENSING FRONT WIPERS, POWER SUNROOF, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER AUTO-DIMMING MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, POWER WINDOWS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 5.1 SURROUND SOUND, 9 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, CYLINDER DEACTIVATION, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, FRONT PARKING SENSORS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DUAL FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 15GB HARD DRIVE, 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACURALINK INFOTAINMENT, AHA INTERNET RADIO APP, ALUMINUM ALLOY WHEELS, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER,
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELS STUDIO PREMIUM BRAND, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM, HILL HOLDER CONTROL, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER-TRIMMED UPHOLSTERY, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR FOLDING ARMRESTS, REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REMOTE ENGINE START, REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VOICE GUIDED DIRECTIONS SATELLITE COMMUNICATIONS, VOICE OPERATED PHONE WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear cross traffic alert
Lane Keeping Assist
Power Steering
Push-Button Start
4.25 Axle Ratio
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trip Odometer
Compass
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Clock
Remote Engine Start
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Leather steering wheel trim
FRONT PARKING SENSORS
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
Multi-function display
Hill holder control
Lane deviation sensors
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VOICE OPERATED PHONE
12V FRONT POWER OUTLET(S)
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
9 TOTAL SPEAKERS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
AHA INTERNET RADIO APP
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
15 STEERING RATIO
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE GUIDED DIRECTIONS SATELLITE COMMUNICATIONS
5.1 SURROUND SOUND
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
ACURALINK INFOTAINMENT
15GB HARD DRIVE
410 WATTS
DIAMETER 21 MM FRONT STABILIZER BAR
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
ELS STUDIO PREMIUM BRAND
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