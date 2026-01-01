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2017 BMW 3 Series
* AWD * 320I XDRIVE * 320I XDRIVE
2017 BMW 3 Series
* AWD * 320I XDRIVE * 320I XDRIVE
Location
Canada's Motors Place
306 Yonge St, Barrie, ON L4N 4C7
705-728-2277
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Actions
Used
138,620KM
Other / Unsure Condition
VIN WBA8E5G36HNU45131
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # T3566
- Mileage 138,620 KM
Vehicle Description
FRESH TRADE *** INCOMING VEHICLE *** PLEASE CALL AHEAD FOR AVAILABILITY *** What else can you ask for ?!!! How about a GREAT DEAL !!!! BOOK YOUR DRIVE TODAY and let us know if we are not the lowest prices in Ontario :))) We are Canada's Motors Place. CALL NOW 1-705-728-2277 *** FINANCING AVAILABLE
***Certification available for only $799. If not certified this vehicle is being sold AS-lS and is not represented as being in road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser s expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
IF CERTIFIED ALL VEHICLES WILL INCLUDE A 3 M / 3,000km / $1000 per claim A-PROTECT FULL-COVERAGE* WARRANTY
COVERAGE INCLUDES *
Electrical
Seals and Gaskets
Fuel Injection
Steering
Front Suspension
Brakes
Air Conditioning
Engine
Transmission
Transfer Case
Differential
Turbo Supercharger
Supplementary Mechanical Parts
Towing
Roadside Assistance
Breakdown Away From Home
See in store for more details
www.canadasmotors.ca
***While we make every attempt to ensure the accuracy of this information, any changes, updates or corrections may not be reflected immediately. Every reasonable effort is made to ensure the accuracy of the information listed above. The vehicle pricing, incentives, options (including standard equipment), and technical specifications listed for this vehicle may not match the exact vehicle displayed. Please confirm with a sales representative the accuracy of this information
***$699 processing fee will apply for all financing deals ****
*** $22 omvic fee will apply on every transaction ***
***Certification available for only $799. If not certified this vehicle is being sold AS-lS and is not represented as being in road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser s expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
IF CERTIFIED ALL VEHICLES WILL INCLUDE A 3 M / 3,000km / $1000 per claim A-PROTECT FULL-COVERAGE* WARRANTY
COVERAGE INCLUDES *
Electrical
Seals and Gaskets
Fuel Injection
Steering
Front Suspension
Brakes
Air Conditioning
Engine
Transmission
Transfer Case
Differential
Turbo Supercharger
Supplementary Mechanical Parts
Towing
Roadside Assistance
Breakdown Away From Home
See in store for more details
www.canadasmotors.ca
***While we make every attempt to ensure the accuracy of this information, any changes, updates or corrections may not be reflected immediately. Every reasonable effort is made to ensure the accuracy of the information listed above. The vehicle pricing, incentives, options (including standard equipment), and technical specifications listed for this vehicle may not match the exact vehicle displayed. Please confirm with a sales representative the accuracy of this information
***$699 processing fee will apply for all financing deals ****
*** $22 omvic fee will apply on every transaction ***
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Mechanical
Maintenance-free battery
Electric power steering
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
9 TOTAL SPEAKERS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
2 FRONT HEADRESTS
6 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ADAPTIVE TAILLIGHTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
12V REAR POWER OUTLET(S)
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
CLIMATE CONTROL MEMORIZED SETTINGS
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
FULL TIME 4WD TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
6.5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
DOUBLE BALL JOINT FRONT SUSPENSION TYPE
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
TWIN-TUBE GAS REAR SHOCK TYPE
STAINLESS STEEL EXHAUST TIP COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
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Canada's Motors Place
306 Yonge St, Barrie, ON L4N 4C7
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Call Dealer
705-728-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Canada's Motors Place
705-728-2277
2017 BMW 3 Series