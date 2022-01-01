2017 Cadillac XT5

FEATURES: PUSH BUTTON START, REMOTE ENGINE START, AUTO START/STOP, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, LANE DEPARTURE, CRUISE CONTROL, HEATED/LEATHER/POWER SEATS, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, HEATED STEERING WHEEL, POWER TILT / TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, REAR CROSS TRAFFIC ALERT,AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY , POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BOSE PREMIUM BRAND, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, FRONT WIRELESS CHARGING STATION, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, INSTRUMENT CLUSTER, FRONT PARKING SENSORS, PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE, RAIN SENSING FRONT WIPERS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, DRIVER SIDE KNEE AIRBAG, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 6 TOTAL SPEAKERS, ALUMINUM ROOF RAILS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, CONSOLE COURTESY LIGHTS, CUE INFOTAINMENT, LINDER DEACTIVATION, DIGITAL ODOMETER, DRIVER INFORMATION SYSTEM, DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC PARKING BRAKE, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL, REMOTE TRANSMITTER, HOTSPOT WIFI, HUMIDITY/DEWPOINT SENSORS, INFLATOR KIT, SPARE TIRE KIT, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS, RETRACTABLE CARGO COVER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SLIDING REAR SEAT, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE.
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Rear cross traffic alert
Tinted Glass
Intermittent rear wiper
Aluminum roof rails
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Heated Steering Wheel
Front Floor Mats
Retained Accessory Power
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
Retractable cargo cover
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Leather upholstery
Chrome window trim
Clock
Remote Engine Start
External temperature display
Rain sensing front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Electronic Parking Brake
3.20 Axle Ratio
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Driver Information System
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Acoustic laminated glass
Multi-function display
Auto Start/Stop
2-stage unlocking doors
Humidity/dewpoint sensors
Capless fuel filler system
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
CONSOLE COURTESY LIGHTS
HOTSPOT WIFI
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
Customizable instrument cluster
8 TOTAL SPEAKERS
SLIDING REAR SEAT
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
BOSE PREMIUM BRAND
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
1.2 FRONT BRAKE WIDTH
FLAT REAR SEAT FOLDING
16.3 STEERING RATIO
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
0.9 REAR BRAKE WIDTH
ALUMINUM WITH PAINTED ACCENTS WHEELS
155 AMPS ALTERNATOR
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
CUE INFOTAINMENT
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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