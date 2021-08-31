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2017 CHEVROLET CITY EXPRESS CARGO LT BODY TYPE: MINI-VAN BODY SUB TYPE: CARGO ENGINE: 2.0L I4 131HP TRANSMISSION: CVT DOORS: 4 DRIVE TYPE: FWD
FEATURES: CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, AIR CONDITIONING, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, DAYTIME RUNNING LIGHTS, HALOGEN HEADLIGHTS, DRIVER INFORMATION SYSTEM, REAR PARKING SENSORS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSING DEACTIVATION AND FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 2 TOTAL SPEAKERS, 4-WHEEL ABS, CARGO AREA LIGHT, CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DRIVERS SEAT ARMRESTS, ENGINE HOUR METER, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, OIL PRESSURE GAUGE, POWER BRAKES, POWER STEERING, STEEL WHEELS, TIRE PRESSURE, MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S), UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Rear Parking Sensors
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Power Door Locks
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Power Steering
Front stabilizer bar
4.83 Axle Ratio
AM/FM Radio
Trip Odometer
Daytime Running Lights
Steel Wheels
Halogen Headlights
Front license plate bracket
Clock
Intermittent front wipers
External temperature display
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
engine hour meter
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
digital odometer
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Driver Information System
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Black window trim
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
2-stage unlocking doors
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
150 AMPS ALTERNATOR
2 TOTAL SPEAKERS
DRIVERS SEAT ARMRESTS
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
18.3 STEERING RATIO
3.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
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