2017 Chevrolet Silverado 1500

FEATURES: CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, TILT STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, MYLINK INFOTAINMENT, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HID/XENON HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, DRIVER INFORMATION SYSTEM, ALUMINUM WHEELS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, FRONT SIDE AIRBAGS, PASSENGER SENSING SYSTEM AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment: 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CHECK REAR SEAT REMINDER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CYLINDER DEACTIVATION, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, HILL HOLDER CONTROL, HOTSPOT WIFI, IN DASH REARVIEW MONITOR, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OIL PRESSURE GAUGE, ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, PICKUP BED LIGHT, POWER BRAKES, POWER STEERING, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, RADIO DATA SYSTEM, REAR STEP BUMPER DETAIL, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TAILGATE PROTECTION CAP, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOW/HAUL MODE, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VOICE OPERATED PHONE WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Tinted Glass
Aluminum Wheels
Active grille shutters
Cruise Control
Air filtration
Tilt Steering Wheel
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
AM/FM Radio
Trip Odometer
Tow/Haul Mode
Clock
Front Floor Mats
Front Tow Hooks
External temperature display
Variable intermittent front wipers
Cloth Upholstery
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
digital odometer
Front Reading Lights
Front assist handle
Rearview Camera System
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Radio data system
Driver Information System
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Adjustable rear headrests
Roll Stability Control
Heated Side Mirrors
trailer stability control
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Black window trim
SIRIUSXM Satellite Radio
HID/Xenon Headlights
Body-color body side moldings
Passenger Seat Manual Adjustments
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Front struts
Hill holder control
Driver seat manual adjustments
Capless fuel filler system
Pickup bed light
Programmable safety key
Tailgate protection cap
Check rear seat reminder
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
150 AMPS ALTERNATOR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VOICE OPERATED PHONE
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HOTSPOT WIFI
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
MYLINK INFOTAINMENT
16.3 STEERING RATIO
1.18 FRONT BRAKE WIDTH
RUBBER/VINYL FLOOR MAT MATERIAL
0.79 REAR BRAKE WIDTH
REAR STEP BUMPER DETAIL
DIAMETER 34 MM FRONT STABILIZER BAR
LIFT ASSIST TAILGATE
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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