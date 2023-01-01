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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2017 Dodge Grand Caravan
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SXT Premium Plus
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,999
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165,414KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10467435
- Stock #: 2540
- VIN: 2C4RDGBG4HR772341
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2540
- Mileage 165,414 KM
Vehicle Description
Body Type: MINI-VAN
Engine: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, POWER SLIDING DOORS AND TAILGATE, DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER/HEATED MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD/DVD PLAYER, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, 6 TOTAL SPEAKERS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, HALOGEN HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT AIR CONDITIONING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING,
REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES, SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Web : wWWW.SWCARSALES.CA
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
50 State Emissions
Front stabilizer bar
3.16 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Body-color body side moldings
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
6 TOTAL SPEAKERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
RUBBER/VINYL FLOOR MAT MATERIAL
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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