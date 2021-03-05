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2017 GMC SIERRA 1500 4X4 (REBUILT)
BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, TILT STEERING WHEEL, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, AM/FM RADIO, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, FACTORY TRAILER BRAKES, 2 INCH TRAILER HITCH
OTHER FEATURES: 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS, AUXILIARY OIL COOLER, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO TIE DOWNS, CHECK REAR SEAT REMINDER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, CYLINDER DEACTIVATION, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DRIVER INFORMATION SYSTEM, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUP HOLDERS, FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS, FRONT READING LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS HID/XENON HEADLIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL HI-LO 4WD SELECTOR, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OIL PRESSURE GAUGE, PAINTED STEEL WHEELS, PICKUP BED LIGHT POWER BRAKES, POWER STEERING, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, REAR STEP BUMPER DETAIL, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REMOVABLE TAILGATE, RETAINED ACCESSORY POWER, ROLL STABILITY CONTROL, SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, SUN VISORS, TAILGATE PROTECTION CAP, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOW/HAUL MODE, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
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FREE 3 MONTH / 3000 KM A-PROTECT LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Clock
Front Tow Hooks
Variable intermittent front wipers
Tilt Steering Wheel
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Ambient Lighting
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
AM/FM Radio
Trip Odometer
Tow/Haul Mode
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cloth Upholstery
Engine immobilizer anti-theft system
sun visors
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
digital odometer
Front Reading Lights
Removable tailgate
Front assist handle
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Driver Information System
Cylinder Deactivation
Cargo tie downs
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Roll Stability Control
trailer stability control
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Active grille shutters
Black window trim
HID/Xenon Headlights
Side-curtain airbag rollover sensor
Front struts
Hill holder control
Capless fuel filler system
Pickup bed light
Programmable safety key
Tailgate protection cap
Check rear seat reminder
FRONT CENTER ARMRESTS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
6 TOTAL SPEAKERS
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
150 AMPS ALTERNATOR
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
16.3 STEERING RATIO
MANUAL HI-LO 4WD SELECTOR
1.18 FRONT BRAKE WIDTH
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
0.79 REAR BRAKE WIDTH
REAR STEP BUMPER DETAIL
DIAMETER 34 MM FRONT STABILIZER BAR
PAINTED STEEL WHEELS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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