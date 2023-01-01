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2017 Honda Civic

181,541 KM

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2017 Honda Civic

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EX-T w/Honda Sensing

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EX-T w/Honda Sensing

Location

Smart Wheels Auto Centre

642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

705-721-1341

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181,541KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Listing ID: 9996122
  • Stock #: 2476
  • VIN: 2HGFC1F48HH103533

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour "
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2476
  • Mileage 181,541 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL!! FINANCING!!
CLEAN CARFAX REPORT!!

2017 HONDA CIVIC EX-T W/HONDA SENSING
Body Type: SEDAN
Engine: 1.5L TURBO I4 174HP
Transmission: CVT
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
REMOTE ENGINE START, PUSH-BUTTON START, BACK UP CAMERA, HANDS FREE PHONE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF, CAMERA DISPLAY BLIND SPOT SAFETY, LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE, LANE DEVIATION SENSORS, LANE KEEPING ASSIST, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, HEATED DRIVER/ PASSENGER SEATS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE

Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACOUSTIC LAMINATED GLASS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BOOST GAUGE, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DECKLID REAR SPOILER, DIGITAL ODOMETER,
DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION,
EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, HONDALINK INFOTAINMENT, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, PANDORA INTERNET RADIO APP, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM,
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM,
REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER,
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING

Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Lane Keeping Assist

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Exterior

Alloy Wheels
LED Taillights
Chrome window trim
Front fog lights
Variable intermittent front wipers

Interior

Trip Odometer
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Remote Engine Start
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights

Convenience

Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel

Seating

Heated Driver Seat

Comfort

Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones

Trim

Cloth Upholstery

Mechanical

Push-Button Start
4.81 Axle Ratio

Additional Features

4-Wheel ABS
Boost gauge
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Acoustic laminated glass
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
Capless fuel filler system
Lane deviation sensors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANDORA INTERNET RADIO APP
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
8 TOTAL SPEAKERS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
DIAMETER 17 MM REAR STABILIZER BAR
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
HONDALINK INFOTAINMENT
10.9 STEERING RATIO
2.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
180 WATTS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
DECKLID REAR SPOILER
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
CAMERA DISPLAY BLIND SPOT SAFETY
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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