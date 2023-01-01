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2017 Jeep Cherokee
Latitude
2017 Jeep Cherokee
Latitude
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$18,888
+ taxes & licensing
122,228KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 1C4PJMCS3HD215666
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2580
- Mileage 122,228 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2017 JEEP CHEROKEE LATITUDE
Body Type: SUV
Engine 3.2L V6 271HP
Transmission: 9-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: 4X4
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL,ELECTRONIC 4WD SELECTOR, DRIVE MODE SELECTOR, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FRONT FOG LIGHTS, HID/XENON HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, ALUMINUM ALLOY WHEELS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT, KNEE, AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
115V POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME ROOF RACK CROSSBARS, CHROME ROOF RAILS, CLOCK, COMPASS, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER,
DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INTEGRATED REAR HEADRESTS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS,
FUEL ECONOMY DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION,
URETHANE SHIFT KNOB TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $18,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2017 JEEP CHEROKEE LATITUDE
Body Type: SUV
Engine 3.2L V6 271HP
Transmission: 9-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: 4X4
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL,ELECTRONIC 4WD SELECTOR, DRIVE MODE SELECTOR, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, FRONT FOG LIGHTS, HID/XENON HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, ALUMINUM ALLOY WHEELS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT, KNEE, AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
115V POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME ROOF RACK CROSSBARS, CHROME ROOF RAILS, CLOCK, COMPASS, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Ambient Lighting
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Drive mode selector
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar
Electronic Parking Brake
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Chrome Roof Rails
Active grille shutters
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Integrated rear headrests
Leather steering wheel trim
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
HID/Xenon Headlights
Body-color body side moldings
Multi-function display
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
115V POWER OUTLET(S)
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
15.2 STEERING RATIO
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
ALUMINUM ALLOY WHEELS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CHROME ROOF RACK CROSSBARS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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