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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2017 Kia Sportage
2017 Kia Sportage
LX
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$19,999
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85,876KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9906107
- Stock #: 2457
- VIN: KNDPM3AC5H7146698
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2457
- Mileage 85,876 KM
Vehicle Description
2017 KIA SPORTAGE LX
Body Type: SUV
Engine: 2.4L I4 181HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL, DRIVE MODE SELECTOR, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, ACOUSTIC LAMINATED GLASS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS,
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST,
HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE INTERMITTENT REAR WIPER
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Drive mode selector
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.06 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Alloy Wheels
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Variable intermittent front wipers
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Trim
Cloth Upholstery
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
160 watts
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Acoustic laminated glass
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Variable intermittent rear wiper
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
14.4 STEERING RATIO
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
140 AMPS ALTERNATOR
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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